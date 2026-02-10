Aditya Zoni Berharap Ammar Zoni Tidak Dipindahkan Lagi ke Nusakambangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni berharap kakaknya, Ammar Zoni tidak dipindahkan lagi ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi kabar Ammar Zoni bakal dikembalikan ke Nusakambangan seusai persidangan.

"Saya mohon sekali agar abang saya tidak dikembalikan lagi ke Nusakambangan karena saya melihat ketakutan di matanya,” kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (9/2).

Pria berusia 26 tahun itu mengatakan bahwa Ammar Zoni sangat ketakutan saat hendak dipindahkan ke Nusakambangan.

Atas dasar itu, Aditya Zoni memohon kepada pihak terkait supaya memgizinkan Ammar Zoni menjalani masa hukuman di Jakarta.

"Saya mohon (Ammar Zoni) untuk tetap di Jakarta dan direhabilitasi,” jelas pemain sinetron itu.

Menurut Aditya Zoni, keadaan mental Ammar Zoni menurun ketika menempati Lapas Nusakambangan beberapa waktu lalu.

Dia khawatir kondisi Ammar Zoni makin memburuk apabila kembali dipindahkan ke Nusakambangan.