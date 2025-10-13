Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Aditya Zoni Buka Suara Soal Dugaan Kasus yang Menyeret Ammar Zoni, Begini Katanya

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:41 WIB
Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Aditya Zoni akhirnya buka suara mengenai kasus yang menyeret nama kakaknya, Ammar Zoni.

Dalam unggahannya di Instagram, dia menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan ke semua pihak agar lebih bijaksana menanggapi dugaan kasus yang menyandung Ammar Zoni.

Sebab menurutnya, informasi yang beredar masih seputar dugaan.

Adapun sebelumnya, sahabat Ammar Zoni sempat menyebut bahwa keluarga merasa kecewa atas kelakuan pria 32 tahun tersebut.

"Kalau ini masih dugaan teman-teman ya, jadi belum ada data, dan jadi belum ada data dan faktanya. Jadi, kita sama-sama nunggu aja hasil persidangannya," ujar Aditya Zoni melalui akunnya di Instagram dikutip Senin (13/10).

"Dan saya mohon sekali untuk sahabat-sahabatnya Bang Ammar harus lebih hati-hati lagi untuk berbicara ke depan media, karena jangan sampai itu bisa memperkeruh keadaan," sambungnya.

Sebagai adik, dia merasa sangat mengenal sosok kakaknya tersebut.Dia menilai  bahwa Ammar Zoni tak seburuk yang mungkin terlihat atau dikira banyak orang.

"Saya yakin abang saya tidak seperti apa yang dituduhkan oleh media. Abang saya adalah pribadi yang baik, abang saya sering membantu orang lain, sering berbagi, dan dia jadi abang yang sangat baik untuk adik-adiknya," ucap Aditya Zoni.

