Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Aditya Zoni dan Panji Zoni Membintangi Film Rajah, Tayang 26 Februari

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:15 WIB
Aditya Zoni dan Panji Zoni Membintangi Film Rajah, Tayang 26 Februari - JPNN.COM
Gala Premier film Rajah, di Senayan City XXI, Jakarta Pusat, Senin (26/1) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Panji dan adiknya, Panji Zoni membintangi film Rajah.

Gala Premier film garapan Raden Jiwo Kusumo itu digelar di Senayan City XXI, Jakarta Pusat, Senin (26/1) malam.

Seusai menyaksikan film yang dibintanginya, Aditya Zoni mengaku bahagia.

Baca Juga:

Di samping itu, dia turut merasa bangga karena adiknya, Panji Zoni akhirnya debut dalam film pertamanya, Rajah.

"Saya bahagia, malam ini Panji akhirnya membuktikan dirinya sebagai aktor di film pertamanya," ujar Aditya Zoni di Senayan City, Jakarta Pusat, Senin malam.

Dia mengaku itu merupakan kali pertama dirinya main di satu judul film yang sama dengan sang adik.

Baca Juga:

Namun, dia menuturkan bahwa dirinya tak banyak memiliki scene bareng Panji dalam film Rajah.

Terlepas dari itu, dia dan adik saling mendukung satu sama lain selama proses syuting film tersebut.

Aktor Aditya Panji dan adiknya, Panji Zoni membintangi film terbaru berjudul Rajah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aditya zoni  Panji Zoni  Film Rajah  Raden Jiwo Kusumo 
BERITA ADITYA ZONI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp