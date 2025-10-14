Aditya Zoni: Saya Akan Selalu Support Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni menegaskan bahwa dirinya akan tetap memberi dukungan kepada kakaknya, Ammar Zoni.

Meski Ammar Zoni kini tersandung kasus narkoba lagi, dia meminta semua pihak untuk menunggu hasil persidangan.

"Kita tunggu saja fakta dan data persidangan jangan berasumsi yang tidak-tidak, saya sangat yakin abang saya tidak seperti apa yang diberitakan. Saya akan selalu support Ammar Zoni," ungkap Aditya Zoni melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Mantan suami Yasmin Ow itu kemudian memberi tanggapan setelah Ammar Zoni diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Aditya Zoni menyatakan bahwa kasus Ammar Zoni kali ini masih sebatas dugaan.

"Ini masih dugaan, teman-teman. Belum ada data dan faktanya," bebernya.

Oleh sebab itu, pria berusia 25 tahun tersebut meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi soal kasus Ammar Zoni.

Menurut Aditya Zoni, sebaiknya netizen maupun masyarakat menunggu hasil sidang kasus tersebut.