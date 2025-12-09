Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Adityawarman Ajak Pemuda Muhammadiyah Wujudkan Kota Bogor Lebih Hijau

Selasa, 09 Desember 2025 – 19:22 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil ajak Pemuda Muhammadiyah jadi motor kebangkitan lingkungan lewat kepemimpinan hijau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri kegiatan Green Leadership Sekolah Hijau yang digelar Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor di SMAIT SMART YBN, Bojong Neros, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan peran penting generasi muda dalam setiap gerakan perubahan.

“Kalau ada kebangkitan, pasti ada pemuda,” ujar Adityawarman, dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Menurut Adityawarman, hal yang sama berlaku pada gerakan pelestarian lingkungan.

Dia menilai generasi muda memiliki kapasitas besar untuk memulai perubahan.

“Green leadership itu maknanya sederhana: ada anak-anak muda yang menjadikan lingkungannya lebih baik,” katanya.

Dia mendorong Pemuda Muhammadiyah memiliki visi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Langkah kecil dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi sampah plastik.

