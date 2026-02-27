Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Adityawarman Ajak Warga Bogor Maksimalkan Ramadan dengan Membaca Al-Qur’an

Jumat, 27 Februari 2026 – 15:15 WIB
Adityawarman Ajak Warga Bogor Maksimalkan Ramadan dengan Membaca Al-Qur’an - JPNN.COM
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil. Foto: Humas DPRD Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, mengajak masyarakat memanfaatkan Ramadan sebagai momentum memperkuat spiritualitas melalui interaksi dengan Al-Qur’an.

Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri kajian “Bahagia Bersama Al-Qur'an” yang digelar Fansha Institute di Masjid Ibnu Khaldun, Kampus UIKA Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, dia menegaskan Ramadan bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan kesempatan untuk menyucikan diri dan memperbaiki kualitas keimanan.

Baca Juga:

“Kedatangan bulan Ramadan adalah kesempatan emas untuk kita semua, terutama untuk ‘cuci gudang’ dosa. Sebagaimana janji Allah, barang siapa yang menjalankan shaum Ramadan dengan iman dan kesungguhan, insyaallah dihapuskan dosa-dosanya yang lalu,” ujar Adityawarman.

Dia juga mengingatkan pentingnya niat dan persiapan mental sejak dini agar Ramadan menjadi perjalanan spiritual yang lebih bermakna dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Adityawarman mengapresiasi Fansha Institute atas penyelenggaraan kajian tersebut. Menurutnya, bekal spiritual sangat diperlukan agar interaksi dengan Al-Qur’an tidak hanya sebatas membaca, tetapi juga memahami dan mengamalkan isinya.

Baca Juga:

Dia turut menyoroti meningkatnya semangat umat Islam dalam membaca Al-Qur’an selama Ramadan.

“Mungkin di luar Ramadan membaca satu juz saja sulit, tapi di bulan suci ini, tiba-tiba kita bisa membaca dua hingga lima juz. Semoga keberkahan Al-Qur'an melimpah bagi kita semua, keluarga, serta seluruh masyarakat Kota Bogor,” katanya.

Warga Bogor diajak untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kedekatan dengan Al-Qur’an.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adityawarman Adil  membaca Alquran  Ketua DPRD Kota Bogor 
BERITA ADITYAWARMAN ADIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp