JPNN.com - Daerah

Adityawarman Dorong Siswa SMA Taruna Nusantara Jadi Motor Pembangunan Bogor

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 09:05 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mendorong para siswa SMA Taruna Nusantara asal Bogor (Panda Bogor) untuk kelak berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah setelah lulus nanti.

Dia berharap para siswa menjadi generasi muda yang membawa perubahan positif bagi Kota Bogor.

“Para siswa SMA Taruna Nusantara Panda Bogor angkatan ke-36 yang semua gagah dan keren ini kelak akan mengisi pembangunan dengan berbagai karya di Kota Bogor,” ujar Adityawarman saat menerima kunjungan siswa, orang tua, dan alumni SMA Taruna Nusantara Panda Bogor di Ruang Serbaguna DPRD Kota Bogor.

Adityawarman menambahkan, DPRD Kota Bogor merasa terhormat menjadi tuan rumah acara Silaturahmi Siswa dan Ortusis SMA Taruna Nusantara Panda Bogor Angkatan ke-36 serta Sharing Motivasi Alumni.

Dia menilai kegiatan seperti ini penting untuk memperkuat semangat dan nilai-nilai kepemimpinan generasi muda.

Menurutnya, motivasi dalam diri seseorang dapat naik dan turun, sehingga peran alumni sangat penting untuk memberikan inspirasi dan arahan bagi para siswa agar terus semangat menuntut ilmu dan berprestasi.

“Motivasi bisa naik dan turun. Karena itu, sharing motivasi dari para alumni amat penting untuk kesuksesan para siswa,” ujarnya.

Adityawarman juga berpesan agar para siswa terus berusaha memberikan yang terbaik bagi orang tua, bangsa, dan negara.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, berharap siswa SMA Taruna Nusantara asal Bogor kelak menjadi motor pembangunan daerah setelah lulus.

