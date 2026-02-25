Close Banner Apps JPNN.com
Adityawarman: Puasa Bentuk Pendidikan Spiritual Berkelanjutan

Rabu, 25 Februari 2026 – 10:46 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman menilai puasa sebagai pendidikan berkelanjutan menuju takwa umat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan bahwa puasa merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan bagi umat beriman untuk mencapai derajat takwa.

Hal tersebut disampaikan Adityawarman dalam ceramahnya di hadapan jemaah usai Salat Tarawih di Masjid Al-Hidayah, Komplek Bukit Cimanggu City, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, baru-baru ini.

Menurut dia, pendidikan berkesinambungan melalui ibadah puasa akan mengantarkan umat Islam pada indikator kemuliaan tertinggi, yakni ketakwaan kepada Allah SWT.

“Kami optimalkan kesempatan puasa di Bulan Ramadan ini untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, berbakti kepada orang tua, serta lebih dekat dan peduli kepada tetangga,” ujar Adityawarman.

Dia juga mengajak jemaah memadatkan aktivitas selama Ramadan dengan memperbanyak salat wajib dan sunah, berinteraksi dengan Al-Qur’an, bersedekah, berzikir, berdoa, serta melakukan berbagai amal saleh lainnya.

Adityawarman berharap kebiasaan ibadah yang dibangun selama Ramadan dapat terus dilanjutkan setelah bulan suci berakhir.

Menurutnya, konsistensi (istikamah) akan membentuk akidah dan tauhid yang kuat sehingga mendorong masyarakat mencari rezeki halal dan menjauhi yang haram.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, pendidikan spiritual melalui Ramadan diharapkan mampu memperbaiki perilaku umat secara berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan bahkan meniadakan potensi konflik di masyarakat. (jlo/jpnn)

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

