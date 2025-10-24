Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Adityawarman: Tak Ada Kegiatan Mahasiswa yang Sia-Sia

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:30 WIB
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil saat menerima kunjungan BEM Unpak

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menerima kunjungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pakuan (Unpak) di Kantor DPRD Kota Bogor.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua BEM Unpak, Sofwan Ansori, bersama sejumlah pengurus lainnya.

Dalam pertemuan itu, Adityawarman memberikan semangat kepada para mahasiswa agar aktif dalam kegiatan kampus.

“Kegiatan-kegiatan mahasiswa gak ada yang sia-sia,” ujarnya di hadapan para pengurus BEM Unpak.

Dia menambahkan, pengalaman berorganisasi di kampus akan memberikan bekal penting bagi kehidupan setelah lulus.

“Kegiatan-kegiatan kemahasiswaan akan menjadi pengalaman yang berharga,” tutur Adityawarman.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong mahasiswa untuk terus mengembangkan diri setelah menyelesaikan studi.

“Nanti setelah keluar dari kampus, alangkah baiknya bila masuk ke organisasi profesional,” saran Adityawarman.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menegaskan kegiatan kemahasiswaan punya nilai besar bagi masa depan.

