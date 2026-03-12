Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Adjis Doaibu Cerita Soal Keseruan Bareng Andre Taulany di Program Pas Buka FM

Kamis, 12 Maret 2026 – 04:39 WIB
Adjis Doaibu Cerita Soal Keseruan Bareng Andre Taulany di Program Pas Buka FM - JPNN.COM
Adjis Doaibu (kanan), Indra Jegel, dan Ardit Erwandha (kiri) di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (10/3). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komika Adjis Doaibu membagikan pengalamannya mengisi program Ramadan 'Pas Buka FM' di Trans7.

Adjis Doaibu mengungkapkan rasa nyamannya bekerja sama dengan para komedian senior dalam program tersebut, di antaranya Andre Taulany dan Wendy Cagur.

Dia mengaku senang bisa bekerja sama dengan para komedian dan semua pengisi acara yang terlibat dalam program tersebut.

Baca Juga:

"Seru banget karena ketemu Pak Surya, Pak Wendy, Pak Haji Andre, Bu Ayu yang memang enaknya nih ya kita komika ini kan kita komika anak-anak baru ya. Enaknya di sana anak baru tuh kalo ketemu komedian sekelas mereka tuh kayak di-emong banget," ujar Adjis Doaibu di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Bahkan menurutnya, tak ada sekat senioritas, walaupun mereka berasal dari generasi yang berbeda.

Sebab dia menilai bahwa semua pengisi acara di sana mengutamakan kerja sama tim, sehingga menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

Baca Juga:

"Jadi, tidak ada gap senioritas. Kita menaruh hormatlah sama mereka-mereka terutama di Trans7 nih karena banyak banget pengisi acara Trans7 tuh yang memang lebih mengedepankan yang namanya teamwork daripada hanya mengandalkan nama besar mereka sendiri, tetapi mereka ngajak kita juga buat terlibat gitu. Seru banget," kata Adjis Doaibu.

Dia menuturkan bahwa program tersebut mengusung dua konsep di tahun ini.

Komika Adjis Doaibu membagikan pengalamannya mengisi program Ramadan 'Pas Buka FM' di Trans7.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adjis Doaibu  Program Pas Buka FM  Ramadan  Andre Taulany 
BERITA ADJIS DOAIBU LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp