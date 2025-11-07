Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Kompak Absen di Sidang Perdana Perceraian

Jumat, 07 November 2025 – 21:11 WIB
Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Kompak Absen di Sidang Perdana Perceraian - JPNN.COM
Adly Fairuz dan istri, Angbeen Rishi. Foto: Instagram/adlyfayruz

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi kompak tak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid kepada awak media.

Dia mengatakan, baik Angbeen Rishi maupun Adly Fairuz absen dalam persidangan tersebut dan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing.

Baca Juga:

"Tadi sudah disidangkan, yang hadir kuasanya masing-masing, prinsipalnya belum hadir," ujar Abid di PA Jakarta Selatan, Kamis.

Namun, dia tak menjelaskan lebih detail mengenai absennya pasangan tersebut dalam sidang perdana perceraian itu.

Adapun Adly Fairuz dan sang istri diminta untuk hadir dalam sidang cerai berikutnya yang bakal digelar pada Rabu (13/11) mendatang.

Baca Juga:

"Diperintahkan kepada para kuasanya untuk menghadirkan para prinsipal, penggugat dan tergugatnya untuk mediasi tanggal 13, jadi hari Rabu depan," kata Abid.

Dia mengatakan, Angbeen Rishi selaku penggugat wajib hadir dalam persidangan.

Adly Fairuz dan Angbeen Rishi kompak tak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adly Fairuz  Angbeen Rishi  Perceraian artis  sidang cerai 
BERITA ADLY FAIRUZ LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp