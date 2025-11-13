Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Ternyata Sudah Sepakat Bercerai

jpnn.com, JAKARTA - Sidang cerai Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Dalam persidangan kali ini, Angbeen Rishi hadir didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Sementara itu, Adly Fairuz absen dalam sidang dan hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya.

Kuasa hukum Adly Fairuz, Ondrasi Hia mengatakan, kliennya berhalangan hadir karena suatu urusan.

"Ya, sidang kedua ya, dan kebetulan prinsipal kami tidak bisa hadir karena sesuatu hal atau lagi berhalangan," kata Ondrasi Hia di PA Jakarta Selatan, Kamis (13/11).

Akan tetapi, kuasa hukum mengaku tidak bisa berbicara lebih jauh mengenai perceraian Adly Fairuz dan istri.

Sebab, menurutnya, hal tersebut masuk dalam ranah pribadi dan privasi dari klien.

"Karena ini adalah masalah keluarga, jadi mohon maaf sebelumnya, kami tidak juga bisa menyampaikan di sini karena ini adalah ranah pribadi atau privasi keluarga ya," ucapnya.