Entertainment - Gosip

Adly Fairuz Digugat Cerai Angbeen Rishi, Ini Jadwal Sidang Perdana

Rabu, 29 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Adly Fairuz Digugat Cerai Angbeen Rishi, Ini Jadwal Sidang Perdana
Adly Fairuz dan istri, Angbeen Rishi. Foto: Instagram/adlyfayruz

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pasangan selebritas Adly Fairuz dan Angbeen Rishi kini berada di ujung tanduk.

Pasalnya, Angbeen Rishi telah menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Jadwal sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu bahkan telah ditetapkan oleh pihak pengadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.

"Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025," ungkap Dede Rika di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (28/10).

Menurutnya, proses mediasi akan dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam sidang perdana nanti.

"Kalau dua-duanya hadir, mediasi. Tetapi kalau salah satu tidak hadir, maka dipanggil," ucapnya.

Ditanyai lebih lanjut mengenai alasan gugatan cerai tersebut, pihak pengadilan enggan menjawab.

Sidang perdana perceraian Adly Fairuz dan Angbeen Rishi bakal digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada...

