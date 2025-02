Admedika Sabet TPA Service Provider di International GlobalHealth Indonesia 2025

jpnn.com, JAKARTA - AdMedika anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak di bidang Digital Health Third Party Administrator (TPA) terbesar di Indonesia dan B2B Digital Health di TelkomGroup turut ambil bagian dalam event International GlobalHealth Indonesia Summit Conference & Awards 2025 yang digelar di The Ritz-Carlton, Bali, pada Jumat-Sabtu (14-15 Februari 2025).

Acara ini dihadiri oleh para pemimpin di industri kesehatan, inovator, serta praktisi untuk mendiskusikan transformasi dan inovasi di sektor layanan kesehatan di Indonesia.

GlobalHealth Indonesia Summit Conference & Awards 2025 mempertemukan para pemimpin industri kesehatan, praktisi medis, serta inovator teknologi kesehatan dari seluruh Indonesia dan Asia-Pasifik.

Acara ini bertujuan untuk membahas transformasi layanan kesehatan, mempercepat adopsi teknologi, serta mendorong kolaborasi dalam meningkatkan kualitas layanan medis.

CEO AdMedika Dian Prambini memaparkan mengenai “Optimizing AI & Data Analytics in Healthcare: TPA Perspective”, membahas bagaimana pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data dapat meningkatkan efisiensi layanan dalam digital healthcare ecosystem menjadi lebih seamless dan terintegrasi.

Dian Prambini menjelaskan lebih detail mengenai Health Industry Challenges & Opportunities Data Interoperability dan Optimizing AI & Data Analytics, AI-Based Auto Claim Verification.

Semua solusi tersebut terdapat pada produk layanan AdMedika.

Pada acara yang sama AdMedika berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai “TPA Service Provider of the Year in Indonesia”.