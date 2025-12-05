Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Adrian/Verrell Masih Belum Padu seusai Tersingkir di Sirnas Premier 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 05:51 WIB
Adrian/Verrell Masih Belum Padu seusai Tersingkir di Sirnas Premier 2025 - JPNN.COM
Pasangan Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia saat berlaga pada perempat final ajang Sirnas Premier 2025 di GOR Tanjung Priok, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Pasangan Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia masih butuh banyak pembuktian seusai tersingkir di perempat final Sirnas Premier 2025.

Ganda putra yang memulai debut di Indonesia International Challenge 2025 itu tersingkir di delapan besar dari pasangan senior, Hafiz Faisal/Kenas Adi Haryanto dengan skor 15-21, 23-25 di GOR Tanjung Priok, Kamis (4/12).

Keduanya masih butuh banyak penyesuaian untuk bisa menjadi pasangan yang solid.

Baca Juga:

Wajar kekompakan keduanya belum terlihat seusai Adrian bermain lama dengan Jonathan Farrell Gosal di sektor ganda putra.

Adapun sebelumnya Verrell bermain bersama Lisa Ayu Kusumawati di sektor ganda campuran.

“Untuk chemistry sejauh ini persentase kami sudah 70%. Kami masih sedikit kurang percaya diri.”

Baca Juga:

“Untuk menyatukan chemistry pastinya tidak mudah, karena Verrell juga baru pindah ke ganda putra,” ujar Adrian.

Hasil ini menjadi catatan untuk tim kepelatihan ganda putra pratama Pelatnas Cipayung yang dipimpin oleh Chafidz Yusuf.

Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia masih butuh banyak pembuktian seusai tersingkir di perempat final Sirnas Premier 2025, Kamis (4/12)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia  Ganda Putra  bulu tangkis  Adrian/Verrell 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp