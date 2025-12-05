Adrian/Verrell Masih Belum Padu seusai Tersingkir di Sirnas Premier 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 05:51 WIB

jpnn.com - Pasangan Adrian Pratama/Verrell Yustin Mulia masih butuh banyak pembuktian seusai tersingkir di perempat final Sirnas Premier 2025.

Ganda putra yang memulai debut di Indonesia International Challenge 2025 itu tersingkir di delapan besar dari pasangan senior, Hafiz Faisal/Kenas Adi Haryanto dengan skor 15-21, 23-25 di GOR Tanjung Priok, Kamis (4/12).

Keduanya masih butuh banyak penyesuaian untuk bisa menjadi pasangan yang solid.

Wajar kekompakan keduanya belum terlihat seusai Adrian bermain lama dengan Jonathan Farrell Gosal di sektor ganda putra.

Adapun sebelumnya Verrell bermain bersama Lisa Ayu Kusumawati di sektor ganda campuran.

“Untuk chemistry sejauh ini persentase kami sudah 70%. Kami masih sedikit kurang percaya diri.”

“Untuk menyatukan chemistry pastinya tidak mudah, karena Verrell juga baru pindah ke ganda putra,” ujar Adrian.

Hasil ini menjadi catatan untuk tim kepelatihan ganda putra pratama Pelatnas Cipayung yang dipimpin oleh Chafidz Yusuf.