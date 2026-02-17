Adu Akting Dengan Aldy Maldini, Anneth Delliecia Akui Senang Karena Ini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Anneth Delliecia membintangi film terbaru berjudul Antara Cinta, Mama, dan Surga.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai karakter utama bernama Anindita. Menurutnya, perannya sangat berbeda dengan proyek lain yang pernah dibintanginya.

"Luar biasa, sangat tertantang dengan peran Anindita ini karena di film-film sebelumnya belum pernah yang backgroundnya itu kayak Anindita sebenarnya," ujar Anneth Delliecia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/2).

Meski begitu, dia mengaku sangat antusias membintangi film layar lebar pertamanya tersebut.

Meski begitu, Anneth tidak menampik ada perasaan takut lantaran tak bisa memenuhi ekspetasi para penonton.

"Layar lebar excited dong, sekaligus takut juga, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi aku pada saat syuting aku happy, aku keluarkan dari hati. Jadi, semoga temen-temen yang nonton juga bisa sampai perannya," tuturnya.

Dalam film itu, dia beradu akting dengan Aldy Maldini. Perempuan 21 tahun tersebut pun tak kesulitan membangun chemistry dengan lawan mainnya.

Dia menyebut bahwa Aldy Maldini merupakan sosok yang seru.