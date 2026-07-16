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JPNN.com - Dahlan Iskan

Adu Cepat

Oleh Dahlan Iskan

Kamis, 16 Juli 2026 – 06:04 WIB
Adu Cepat - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Kalau benar Febrie Adriansyah akan mengajukan praperadilan, saran saya: ajukan cepat-cepat. Kalau bisa satu jam lagi.

Mantan jaksa agung muda tindak pidana khusus itu sudah menyatakan ke aktivis Said Didu akan melawan habis-habisan (Baca Disway kemarin). Salah satu bentuk perlawanannya lewat praperadilan.

Kalau betul begitu Febrie (atau pengacaranya) harus balapan dengan pengacara seperti Boyamin Saiman atau aktivis seperti Ronald Loblobly. Mereka bisa lebih cepat mengajukan praperadilan.

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Kalau sampai keduluan ketua MAKI dan ketua MOSAK itu, Febrie bisa tidak punya peluang mengajukan praperadilan.

Anda pun bisa ikut balapan. Anda juga punya legal standing untuk mengajukan praperadilan. Ayo cepat. Bergerak. Jangan hanya omon-omon. Siapa yang tercepat mengajukan praperadilan akan dapat hadiah khusus dari saya: gelas istimewa Piala Dunia.

Awalnya gelas itu saya niatkan sebagai hadiah untuk "Perusuh" Disway. Tapi saya bisa alihkan "atas nama perusuh" memberikannya sebagai hadiah untuk Anda.

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Gelas itu mahal sekali. Saya membelinya sampai dengan mengorbankan akidah. Itu gelas untuk minum bir. Indah sekali. Jadi rebutan selama Piala Dunia di Amerika-Kanada-Meksiko.

Begitu banyak orang membeli itu. Saya lihat sendiri waktu menonton Piala Dunia di stadion New York New Jersey. Bahkan ketika ada orang meninggalkan gelas itu setelah menghabiskan birnya banyak orang yang memperebutkannya.

Kalau benar mantan Jampidsus Febrie Adriansyah akan mengajukan praperadilan, saran saya: ajukan cepat-cepat. Kalau bisa satu jam lagi.

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TAGS   Dahlan Iskan  Adu Cepat  Febrie Adriansyah  Praperadilan  korupsi  Polri  Kejaksaan  Boyamin Saiman  Ronald Loblobly  Mahfud MD  Disway  Disway hari ini 
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