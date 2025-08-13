Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Adu Gagasan Caketum ILUNI UI, Bahas Transformasi Digital Hingga Pengembangan Ekonomi

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:26 WIB
Adu Gagasa Ikatan Caketum Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) periode 2025–2028. Foto: dokumentasi Tim Pemilihan Caketum ILUNI UI

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) kembali menggelar Adu Gagasan Calon Ketua Umum (Caketum) periode 2025–2028.

Adu Gagasan itu menghadirkan tujuh Caketum yang memaparkan ide konkret dan strategi untuk mewujudkan visi besar ILUNI UI yang berlandaskan transformasi, kolaborasi, dan kemandirian.

Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam mengatakan forum Adu Gagasan yang sudah digelar dua kali ini menjadi momentum penting bagi alumni untuk mengenal lebih dekat para calon ketua umum.

“Pemilihan tinggal sebentar lagi. Penting bagi Abang dan Mbak alumni untuk benar-benar mengenali seperti apa calon yang akan dipilih,” ujar Didit.

Pada Adu Gagasan kali ini, tema yang dibawakan yakni transformasi, kolaborasi, dan kemandirian sebagai fondasi penting berjalannya ILUNI UI.

Tema itu agar dapat memberikan manfaat yang berdampak bagi alumni, almamater, dan bangsa Indonesia.

"Ini menjadi kesempatan untuk menilai lebih jauh kapasitas, integritas, dan kompetensi para calon ketua umum," kata dia.

Menurut dia, peran alumni dalam memilih pemimpin yang tepat akan menentukan arah organisasi di masa mendatang.

