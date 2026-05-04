Aduh, Kabar Tidak Sedap Lagi bagi PPPK dan P3K PW

jpnn.com - SIGI - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng), hanya mampu menyiapkan anggaran gaji PPPK tahun 2026 hingga September mendatang.

Dalam rangka efisiensi anggaran daerah, Pemkab Sigi akan segera melakukan evaluasi kinerja seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berjumlah 4.105 orang.

Jumlah PPPK di Kabupaten Sigi tersebut terdiri dari 2.925 PPPK penuh waktu dan 1.180 PPPK paruh waktu (P3K PW).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kabupaten Sigi Syafrudin mengatakan pentingnya evaluasi kinerja dalam rangka efisiensi anggaran daerah.

"Evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja serta akuntabilitas PPPK di Kabupaten Sigi, " kata Syafrudin di Dolo, Minggu (3/5).

Evaluasi kinerja PPPK akan dilakukan oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), realisasi kerja dan perilaku dalam bekerja.

"Tentunya masing-masing pimpinan OPD wajib melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala, memberikan penilaian yang obyektif, terukur, dan akuntabel, termasuk menyampaikan hasil evaluasi kepada yang bersangkutan sebagai bahan perbaikan kinerja dan selaras dengan tujuan organisasi," ucapnya.

Dia menuturkan, ke depan hasil evaluasi kinerja itu dijadikan dasar pembinaan, pengembangan karier, serta pemberian penghargaan dan sanksi.