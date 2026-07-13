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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Aduh! Mauro Zijlstra Terancam Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026

Senin, 13 Juli 2026 – 17:06 WIB
Aduh! Mauro Zijlstra Terancam Gagal Bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 - JPNN.COM
Mauro Zijlstra. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - BALI - Mauro Zijlstra kembali harus menelan pil pahit.

Penyerang Persija Jakarta itu dipastikan meninggalkan pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali lebih awal setelah mengalami cedera.

Melalui akun media sosial pribadinya, Minggu (12/7/2026), Mauro mengonfirmasi dirinya tidak bisa melanjutkan program latihan bersama skuad Garuda dan harus kembali ke Jakarta untuk menjalani pemulihan.

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"Karena mengalami cedera, saya harus meninggalkan pemusatan latihan dan fokus pada proses pemulihan di Jakarta," tutur Mauro.

Keputusan meninggalkan TC menjadi pukulan berat bagi pemain berusia 21 tahun tersebut.

Pasalnya, ia tengah berusaha merebut tempat di skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026.

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Mauro mengaku kecewa karena lagi-lagi cedera menghalangi langkahnya.

Menurutnya, ia sudah memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti latihan bersama Timnas.

Mauro Zijlstra harus meninggalkan TC Timnas Indonesia dan terancam absen di Piala AFF 2026. Oh, kenapa, bro?

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TAGS   Timnas Indonesia  Mauro Zijlstra  Piala AFF 2026 
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