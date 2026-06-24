Aduh, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Melemah Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 pagi bergerak melemah 72 poin atau 0,40 persen menjadi Rp17.931 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.859 per dolar AS.

Rupiah melemah ke Rp17.859 seiring pasar cermati kebijakan moneter AS.

Sebelumnya, pada penutupan perdagangan Selasa sore kurs rupiah terhadap dolar AS melemah 16 poin atau 0,09 persen menjadi Rp17.859 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.843 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menyatakan pelemahan rupiah seiring pelaku pasar masih mencermati arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

“Tekanan terhadap rupiah masih berasal dari penguatan dolar AS, meskipun pelemahannya diperkirakan tidak terlalu dalam karena sebagian sentimen global mulai menunjukkan perbaikan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (23/6).

Indeks Dolar AS (DXY) disebut bertahan di sekitar level 101,00 seiring ekspektasi Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama.

Sikap hawkish yang ditunjukkan Ketua The Fed, Kevin Warsh dan proyeksi suku bunga terbaru meningkatkan keyakinan pasar atas peluang kenaikan suku bunga masih terbuka dalam beberapa bulan ke depan.

Namun, lanjutnya, penguatan dolar mulai tertahan setelah muncul perkembangan positif dalam perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang membantu meredakan kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi dan tekanan inflasi global.