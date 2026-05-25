ADV Nusantara & USS Feed Ajak Anak Muda Kembali Ramaikan Tanah Abang

Senin, 25 Mei 2026 – 21:24 WIB
Konten kreator Rico Lubis Konten, konten kreator dan pengusaha Jejouw, konten kreator Ardan Kumis, bersama Prama Tirta Leksana Pengusaha Konveksi. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - ADV Nusantara berkolaborasi dengan USS Feed mengajak generasi muda kembali meramaikan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

CEO Sinergi ADV Nusantara, Prama Tirta mengatakan kolaborasi itu dilakukan di tengah anggapan pusat grosir tersebut mulai sepi.

Prama menilai Tanah Abang masih menjadi pusat grosir terbesar di Asia Tenggara meski menghadapi sejumlah tantangan. 

Menurutnya, kondisi pasar dipengaruhi oleh maraknya produk impor, kenaikan harga bahan baku, hingga penguatan nilai dolar Amerika Serikat.

“Itu menjadi tantangan tersendiri bagi pusat grosir Metro Tanah Abang untuk bertahan,” kata Prama di Jakarta, Senin (25/5).

Menurut Prama, kualitas produk di Tanah Abang mampu bersaing dengan barang impor. 

“Produk di Tanah Abang sebenarnya tidak kalah bagus dengan produk-produk impor,” ujarnya.

Prama juga menepis anggapan bahwa Tanah Abang menjadi kawasan yang tidak aman dikunjungi. 

