ADVAN Terima Rekor MURI lewat Siaran Langsung dari Studio Bergerak

jpnn.com, JAKARTA - ADVAN rmenerima Rekor MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) sebagai “Perusahaan Elektronik Pertama di Indonesia yang Melakukan Demonstrasi Fitur Produk Gawai melalui Siaran Langsung di Dalam Studio Bergerak'.

CEO ADVAN Chandra Tansri mengatakan langkah itu bukan sekadar kampanye melainkan perwujudan nyata dari slogan ADVAN, “Made to Inspire”, yang mendorong setiap inovasi untuk lahir dari semangat kreativitas dan inspirasi anak bangsa.

“Rekor MURI ini menjadi bukti bahwa semangat Made to Inspire bukan hanya slogan, tetapi komitmen nyata ADVAN untuk terus berinovasi. Kami ingin menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya soal spesifikasi, tetapi juga tentang menghadirkan pengalaman yang menginspirasi dan mendekatkan pengguna dengan karya anak bangsa,” jelas Chandra dikutip, Sabtu (1/11).

Tak hanya mencatatkan rekor, momen bersejarah ini juga menjadi panggung peluncuran dua produk terbaru ADVAN, yaitu Smartwatch ADVAN SE1Pro dan OWS ADVAN Eclipse+.

“Melalui studio bergerak pertama di Indonesia, ADVAN menghadirkan pengalaman live demo produk yang imersif dan interaktif, menampilkan keunggulan laptop, smartphone, dan smartwatch terbarunya langsung dari jalanan kota,” kata Chandra.

Smartwatch ADVAN SE1Pro hadir dengan baterai besar 1000mAh yang mampu bertahan hingga 120 hari dalam mode standby, dilengkapi layar luas 2.01 inci, AI Voice Assistant, dan 100+ mode olahraga untuk mendukung gaya hidup aktif.

Open Wearable Stereo ADVAN Eclipse+ hadir sebagai perangkat audio open-ear inovatif yang mengedepankan kenyamanan dan kesadaran lingkungan sekitar.

“Dengan desain ringan dan ergonomis, driver besar 12 mm, teknologi Bluetooth 6.0 berlatensi rendah serta sertifikasi IPX4 menjadikannya inovasi audio gaya hidup modern yang memadukan performa, mobilitas, dan estetika khas ADVAN,” ujar dia.