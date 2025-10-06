Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Komputer

Advan Workplus Air, Laptop Tipis dengan Layar OLED, Sebegini Harganya

Senin, 06 Oktober 2025 – 10:40 WIB
Produsen elektronik asal Indonesia, Advan resmi meluncurkan laptop terbaru Workplus Air di Jakarta pada Senin (6/10). Foto: dok Advan

jpnn.com, JAKARTA - Produsen elektronik asal Indonesia, Advan resmi meluncurkan laptop terbaru Workplus Air di Jakarta pada Senin (6/10).

Laptop tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mahasiswa, konten kreator hingga profesional yang menginginkan perangkat ringan, stylish, dan bertenaga

CEO Advan Indonesia, Chandra Tansri mengatakan laptop barunya itu untuk menjawab kebutuhan generasi produktif yang serba mobile.

"Perangkat ini dirancang bukan hanya untuk menjadi laptop ringan, tetapi juga tangguh karena memiliki material aluminium premium yang elegan. Kami yakin Advan Workplus Air akan menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin tetap produktif," ujar Chandra dalam siaran persnya, Senin.

Advan Workplus Air mengusung layar OLED berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD Plus.

Layar itu diklaim menghadirkan akurasi warna 100% sRGB, kontras tajam, sehingga memaksimal untuk bekerja, berkreasi, maupun menikmati hiburan.

Advan menjelaskan laptop terbaru itu sangat ringan karena hanya memiliki bobot 1.1 kilogram dan ketebalan 16mm.

Selain itu, tampilan laptop tersebut terlihat elegan karena bahannya menggunakan materaial aluminium.

Laptop itu ditenagai AMD Ryzen 5 7535HS berkonfigurasi 6 core 12 thread.

