Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AEON Buka Gerai Supermarket ke-13 di Surabaya

Kamis, 18 Desember 2025 – 14:27 WIB
AEON Buka Gerai Supermarket ke-13 di Surabaya - JPNN.COM
Dari kiri ke kanan: Takonai Susumu (Consulate General Japan in Surabaya), Takahiro Osugi (Presiden Direktur PT AEON Indonesia), dan Hendie Santoso (General Manager Pakuwon Mall). Foto: Dok. AEON Indonesia

jpnn.com, SURABAYA - AEON Indonesia meresmikan pembukaan gerai ke-13 AEON Supermarket yang berlokasi di Pakuwon Mall Surabaya.

Sebagai salah satu pusat ritel terbesar dan paling strategis di Indonesia, Pakuwon Mall Surabaya memiliki kawasan yang luas, komposisi tenant yang kuat, serta reputasi sebagai destinasi belanja utama masyarakat Surabaya.

Keunggulan tersebut menjadikan Pakuwon Mall Surabaya sebagai lokasi yang ideal bagi AEON Indonesia untuk menghadirkan pengalaman belanja harian yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi konsumen modern.

Baca Juga:

Seiring dengan ritme Kota Surabaya yang kian dinamis, kebiasaan belanja masyarakat turut mengalami perubahan.

Konsumen tidak hanya makin cermat dalam mempertimbangkan harga dan kesegaran produk, tetapi juga mengutamakan pengalaman berbelanja yang praktis dan efisien, dengan datang, memenuhi kebutuhan harian, lalu melanjutkan aktivitas tanpa hambatan.

Presiden Direktur PT AEON Indonesia Takahiro Osugi menegaskan komitmen perusahaan terhadap pasar Jawa Timur.

Baca Juga:

“Karakteristik konsumen di Surabaya tidak hanya memedulikan harga dan kesegaran produk, tapi juga ingin belanja cepat, sering, dan mudah diakses. Oleh karena itu AEON berekspansi ke Surabaya untuk menghadirkan tempat belanja sehari-hari yang aman, nyaman, lengkap, dan terjangkau, sekaligus beradaptasi dengan preferensi masyarakat lokal,” ujarnya.

Food Street selalu menjadi salah satu area paling hidup di setiap gerai AEON. Antusiasme masyarakat Surabaya terhadap kuliner Jepang membuat area ini menjadi daya tarik besar.

Hadir di Pakuwon Mall Surabaya, AEON sebagai destinasi belanja harian modern yang lengkap, segar, dan nyaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   aeon  AEON Indonesia  Surabaya  Pakuwon Mall Surabaya 
BERITA AEON LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp