AEON Buka Gerai Supermarket ke-13 di Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - AEON Indonesia meresmikan pembukaan gerai ke-13 AEON Supermarket yang berlokasi di Pakuwon Mall Surabaya.

Sebagai salah satu pusat ritel terbesar dan paling strategis di Indonesia, Pakuwon Mall Surabaya memiliki kawasan yang luas, komposisi tenant yang kuat, serta reputasi sebagai destinasi belanja utama masyarakat Surabaya.

Keunggulan tersebut menjadikan Pakuwon Mall Surabaya sebagai lokasi yang ideal bagi AEON Indonesia untuk menghadirkan pengalaman belanja harian yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi konsumen modern.

Seiring dengan ritme Kota Surabaya yang kian dinamis, kebiasaan belanja masyarakat turut mengalami perubahan.

Konsumen tidak hanya makin cermat dalam mempertimbangkan harga dan kesegaran produk, tetapi juga mengutamakan pengalaman berbelanja yang praktis dan efisien, dengan datang, memenuhi kebutuhan harian, lalu melanjutkan aktivitas tanpa hambatan.

Presiden Direktur PT AEON Indonesia Takahiro Osugi menegaskan komitmen perusahaan terhadap pasar Jawa Timur.

“Karakteristik konsumen di Surabaya tidak hanya memedulikan harga dan kesegaran produk, tapi juga ingin belanja cepat, sering, dan mudah diakses. Oleh karena itu AEON berekspansi ke Surabaya untuk menghadirkan tempat belanja sehari-hari yang aman, nyaman, lengkap, dan terjangkau, sekaligus beradaptasi dengan preferensi masyarakat lokal,” ujarnya.

Food Street selalu menjadi salah satu area paling hidup di setiap gerai AEON. Antusiasme masyarakat Surabaya terhadap kuliner Jepang membuat area ini menjadi daya tarik besar.