AEON di Indonesia dan Jepang Salurkan Bantuan Rp 4,1 Miliar untuk Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Pada akhir Desember 2025, bencana alam melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mengakibatkan kerusakan terhadap infrastruktur publik dan aset ekonomi warga.

Dampak kerusakan itu telah menghambat bahkan melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan langkah nyata melalui penyaluran bantuan darurat sebagai upaya pemulihan sementara bagi masyarakat yang terdampak.

Sebagai wujud kepedulian atas kejadian bencana di Pulau Sumatra, AEON Group dan AEON 1% Club Foundation berkomitmen untuk mendukung upaya pemulihan yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan, melalui penyaluran bantuan kepada BAZNAS RI, lembaga zakat nasional resmi Indonesia.

Penyerahan donasi secara simbolis diberikan oleh Presiden Direktur AEON Indonesia Takahiro Osugi, kepada Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan.

Kegiatan penyerahan donasi turut dihadiri Presiden Direktur AEON Mall Indonesia Tetsuya Kimura dan Presiden Direktur AEON Delight Indonesia Masatoshi Sashie.

“Sejak akhir Desember hingga Januari 2026, AEON mengumpulkan donasi dari karyawan dan pelanggan AEON Group Indonesia (AEON Indonesia, AEON Mall Indonesia, AEON Credit Service Indonesia, AEON Fantasy Indonesia AEON Delight Indonesia). Selain itu juga donasi dari karyawan dan pelanggan AEON Group Jepang, serta AEON 1% Club Foundation," kata Osugi.

Donasi dari AEON Group Indonesia terkumpul sebesar Rp 307.300.000, AEON Jepang memberikan donasi sebesar 27,727,548 yen, dan AEON 1% Club Foundation memberikan donasi sebesar 50,000 dolar AS, sehingga total bantuan yang diserahkan ke BAZNAS RI mencapai sekitar Rp 4,1 miliar.

“AEON Group dan AEON 1% Club Foundation memiliki komitmen untuk tidak hanya memberikan bantuan darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan jangka panjang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, dua hal penting yang menjadi fondasi masa depan generasi berikutnya,” ujar Osugi.