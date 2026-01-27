AFC Futsal Asian Cup 2026: Indonesia, Thailand, Vietnam Kompak Menang di Laga Perdana

Rabu, 28 Januari 2026 – 01:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Tim Nasional Futsal Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak menang di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026.

Timnas Indonesia bahkan untuk sementara menjadi pemuncak klasemen Grup A.

Skuad Garuda meraih kemenangan atas Korea dengan skor 5-0 di hadapan publik Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1).

Gol skuad Garuda dicetak Mochammad Iqbal pada menit ke-(2, 21), Rio Pangestu Putra (11), Israr Megantara (29), dan Reza Gunawan (37).

Hasil ini membuat anak asuhan Hector Souto duduk di peringkat pertama klasemen Grup A di atas Irak, Kirgistan, dan Korea.

Posisi kedua dihuni Irak yang pada laga sebelumnya menang atas Kirgistan 4-2.

Dari Grup B, Thailand dan Vietnam kompak meraih kemenangan.

Thailand mengawali Piala Asia Futsal 2026 seusai membungkam Lebanon 2-0.