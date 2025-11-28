Close Banner Apps JPNN.com
AFC Jatuhkan Dua Sanksi Berat untuk Persib Bandung, Apa Penyebabnya?

Jumat, 28 November 2025 – 21:52 WIB
Skuad Persib Bandung saat menghadapi Lion City Sailors. Foto: Persib.

jpnn.com - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menjatuhkan dua jenis sanksi berat kepada Persib Bandung terkait dua insiden berbeda pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) 2025/26.

Sanksi tersebut mencakup hukuman untuk klub dan untuk asisten pelatih Persib Miro Petric, yang dinilai melakukan pelanggaran serius.

Sanksi Berat dari AFC untuk Persib

Sanksi pertama dijatuhkan atas insiden pada pertandingan Persib Bandung vs Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 23 Oktober 2025.

Dalam laga tersebut, AFC mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan suporter tuan rumah.

AFC menyebut terdapat enam kembang api dinyalakan, 33 benda dilempar ke area lapangan, termasuk kursi stadion dan puing lainnya, serta satu spanduk bernuansa politik dipasang.Selain itu, banyak penonton terlihat memanjat pembatas antartribun.

Persib juga dinilai gagal memenuhi standar keselamatan pertandingan, termasuk tidak memastikan seluruh kursi stadion memiliki nomor sesuai regulasi.

Atas pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan denda USD 25.000 (sekitar Rp 416 juta) serta hukuman satu laga kandang dengan penutupan 25 persen kapasitas stadion.

Kemudian, denda tambahan USD 1.250 (sekitar Rp 21 juta) terkait kelalaian penomoran kursi tribune.

AFC menjatuhkan sanksi berat kepada Persib Bandung: denda ratusan juta rupiah, penutupan 25 persen stadion, dan skor 4 laga untuk asisten pelatih Miro Petric.

