Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

AFC Jatuhkan Sanksi Baru, PSSI Lagi-lagi Bayar Denda

Kamis, 26 Februari 2026 – 17:46 WIB
AFC Jatuhkan Sanksi Baru, PSSI Lagi-lagi Bayar Denda - JPNN.COM
Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PSSI kembali harus berurusan dengan sanski dari AFC.

Federasi sepak bola Indonesia itu dijatuhi denda terkait pelanggaran prosedur dalam penyelenggaraan laga uji coba internasional Timnas U-23 Indonesia.

AFC menjatuhkan denda sebesar USD 1.500 atau sekitar Rp 25 juta.

Baca Juga:

Hukuman tersebut berkaitan dengan pertandingan uji coba melawan Mali yang digelar pada November 2025 lalu.

Dalam keputusannya, AFC menilai PSSI tidak memenuhi ketentuan pelaporan pertandingan internasional yang melibatkan tim dari dua konfederasi berbeda, yakni Asia dan Afrika.

"Federasi Sepak Bola Indonesia diperintahkan untuk membayar denda sebesar 1.500 dolar AS karena melanggar Pasal 11.15 Peraturan AFC yang mengatur pertandingan internasional," tulis AFC.

Baca Juga:

AFC menjelaskan pelanggaran tersebut terjadi karena adanya keterlambatan pemberitahuan terkait penyelenggaraan pertandingan internasional level dua.

Regulasi mewajibkan federasi tuan rumah menyampaikan laporan pertandingan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

PSSI kembali harus berurusan dengan sanski dari AFC. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSSI  AFC  sanksi afc  denda afc  Denda 
BERITA PSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp