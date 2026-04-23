AFC Tunda Bidding Piala Asia 2031, Indonesia Terancam

jpnn.com - JAKARTA - Mimpi besar Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 kini belum menemui kepastian.

Proses yang semula berjalan penuh optimisme mendadak menghilang, setelah keputusan mengejutkan dari Asian Football Confederation (AFC) membuat seluruh tahapan bidding terhenti tanpa kejelasan.

Alih-alih memasuki tahap penentuan, kini muncul ketidakpastian total. Indonesia yang sebelumnya ikut dalam persaingan sengit melawan Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, hingga konsorsium Kirgistan, Tajikistan dan Uzbekistan, kini seperti kehilangan panggung.

Akar persoalannya datang dari keputusan AFC yang mendadak mengkaji ulang kalender kompetisi. Bahkan edisi 2031 dan 2035 untuk sementara disingkirkan dari rencana awal.

Situasi ini langsung memicu spekulasi format kompetisi Asia sedang diguncang dari dalam.

Di balik layar, FIFA disebut tengah menyusun ulang kalender internasional.

Salah satu skenario yang mencuat adalah menggeser Piala Asia ke tahun genap, sekaligus melahirkan kompetisi baru bertajuk AFC Nations League, yang berpotensi mengubah wajah sepak bola Asia secara drastis.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui situasi ini membuat Indonesia berada dalam posisi menggantung. Upaya bidding yang sempat berjalan kini berhenti tanpa arah.