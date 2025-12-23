Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Afeela Ubah Kabin Mobil Jadi Ruang Bermain PlayStation Berjalan

Selasa, 23 Desember 2025 – 20:48 WIB
Afeela Ubah Kabin Mobil Jadi Ruang Bermain PlayStation Berjalan - JPNN.COM
Kabin mobil listrik Afeela bisa buat main gim PlayStation. Foto: sony-honda

jpnn.com - Batas antara dunia otomotif dan hiburan digital kian memudar. Sony Honda Mobility-perusahaan patungan ini kembali menegaskan ambisinya lewat mobil listrik Afeela.

Kendaraan dipastikan akan dibekali fitur PlayStation Remote Play, yang memungkinkan penumpang memainkan gim PlayStation langsung dari dalam mobil.

Lewat sistem infotainment terintegrasi, Afeela mampu menjalankan konsol PlayStation 5 dan PlayStation 4 secara jarak jauh.

Baca Juga:

Artinya, pengguna bisa melanjutkan sesi bermain gim favorit mereka hanya dengan menyambungkan akun PlayStation ke layar kendaraan.

Pengendali DualSense pun tetap bisa digunakan, menghadirkan sensasi bermain yang sama seperti di rumah.

Fitur dirancang untuk menemani perjalanan panjang atau saat kendaraan sedang terparkir.

Baca Juga:

Sony Honda Mobility menyebut pengalaman bermain akan optimal dengan koneksi internet broadband minimal 15 Mbps, meski fitur sudah bisa diakses pada kecepatan 5 Mbps.

Kualitas jaringan menjadi kunci, mengingat seluruh proses berjalan secara streaming.

Afeela dipastikan akan dibekali fitur PlayStation Remote Play, yang memungkinkan penumpang memainkan gim PlayStation langsung dari dalam mobil.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Afeela  Sony Playstation  Sony Honda  mobil listrik 
BERITA AFEELA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp