Afeela Ubah Kabin Mobil Jadi Ruang Bermain PlayStation Berjalan

Selasa, 23 Desember 2025 – 20:48 WIB

jpnn.com - Batas antara dunia otomotif dan hiburan digital kian memudar. Sony Honda Mobility-perusahaan patungan ini kembali menegaskan ambisinya lewat mobil listrik Afeela.

Kendaraan dipastikan akan dibekali fitur PlayStation Remote Play, yang memungkinkan penumpang memainkan gim PlayStation langsung dari dalam mobil.

Lewat sistem infotainment terintegrasi, Afeela mampu menjalankan konsol PlayStation 5 dan PlayStation 4 secara jarak jauh.

Artinya, pengguna bisa melanjutkan sesi bermain gim favorit mereka hanya dengan menyambungkan akun PlayStation ke layar kendaraan.

Pengendali DualSense pun tetap bisa digunakan, menghadirkan sensasi bermain yang sama seperti di rumah.

Fitur dirancang untuk menemani perjalanan panjang atau saat kendaraan sedang terparkir.

Sony Honda Mobility menyebut pengalaman bermain akan optimal dengan koneksi internet broadband minimal 15 Mbps, meski fitur sudah bisa diakses pada kecepatan 5 Mbps.

Kualitas jaringan menjadi kunci, mengingat seluruh proses berjalan secara streaming.