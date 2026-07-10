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AFF Women’s Cup 2026: Timnas Putri Indonesia Mulai Misi Pertahankan Gelar, Timor Leste Tumbang

Jumat, 10 Juli 2026 – 20:42 WIB
AFF Women’s Cup 2026: Timnas Putri Indonesia Mulai Misi Pertahankan Gelar, Timor Leste Tumbang - JPNN.COM
Selebrasi Estella Loupattij seusai mencetak gol kemenangan Timnas putri Indonesia pada ajang AFF Women’s Cup 2026 pada menit ke-5 di Kuala Lumpur Stadium, Jumat (10/7). Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas putri Indonesia mengawali kiprahnya di AFF Women's Cup 2026 dengan kemenangan atas Timor Leste.

Berlaga di Kuala Lumpur Stadium, Jumat (10/7/2026), skuad asuhan Satoru Mochizuki menang dengan skor 2-0.

Garuda Pertiwi dicetak Estella Loupatty pada menit ke-5 dan Emily Nahon (28').

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Hasil ini menjadi modal positif bagi Timnas putri Indonesia untuk menatap pertandingan berikutnya melawan Kamboja.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur Stadium, Selasa (14/7/2026).

Jika Sheva Imut dan kolega kembali meraih kemenangan, mereka akan lolos ke semifinal dan berpeluang menghadapi runner up Grup A yang kemungkinan diisi Singapura.

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Timnas putri Indonesia datang ke turnamen ini dengan status juara bertahan setelah berjaya pada edisi 2024.

Pada edisi sebelumnya yang berlangsung di Laos, Srikandi Merah Putih berhasil mengangkat trofi usai mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada partai final.(fal/jpnn)

Timnas putri Indonesia mengawali AFF Women’s Cup 2026 dengan kemenangan melawan Timor Leste, Jumat (10/7)

Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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TAGS   Timnas Putri Indonesia  Timnas Putri  AFF Women’s Cup 2026  Piala AFF Wanita 
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