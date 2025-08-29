Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu?

Jumat, 29 Agustus 2025 – 19:19 WIB
Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu? - JPNN.COM
Baim Wong saat ditemui di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Baim Wong turut menyoroti kejadian tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan akibat dilindas rantis milik Brimob.

Aktor sekaligus YouTuber tersebut tidak menyangka aparat bisa berbuat seperti itu.

Selain itu, Baim Wong tidak bisa membayangkan apabila peristiwa tersebut terjadi pada keluarganya.

Baca Juga:

"Ini adalah nyawa seseorang. Andai itu keluarga saya, saya harus bagaimana? Diam? Menunggu keadilan? Apakah ada keadilan itu?" ungkap Baim Wong melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (29/8).

Mantan suami Paula Verhoeven itu kemudian mengirim doa untuk Affan Kurniawan.

Baim Wong juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Baca Juga:

"Semoga keluarga korban diberi kesabaran. Innalillahi wainna ilaihirojiun," tutup Baim Wong.

Affan Kurniawan Tewas Dilindas Rantis Brimob, Baim Wong: Apakah Ada Keadilan Itu?

Baim Wong turut menyoroti kejadian tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan akibat dilindas rantis milik Brimob.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baim Wong  Instagram Baim Wong  affan kurniawan  ojol dilindas rantis Brimob  Brimob lindas ojol 
BERITA BAIM WONG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp