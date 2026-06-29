Afrika Selatan Tersingkir, Hugo Broos Isyaratkan Ini Piala Dunia Terakhir

jpnn.com - Masa depan Hugo Broos sebagai pelatih Timnas Afrika Selatan mulai menjadi sorotan usai Bafana Bafana tersingkir dari Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Belgia itu mengaku belum mengambil keputusan apakah akan tetap melanjutkan pekerjaannya.

Namun memastikan turnamen kali ini menjadi Piala Dunia terakhir dalam kariernya.

Pernyataan itu disampaikan Broos setelah Afrika Selatan kalah tipis 0-1 dari Kanada pada babak 32 besar, Senin (29/6/2026) dini hari WIB.

Gol Stephen Eustaquio pada masa injury time membuyarkan harapan Bafana Bafana melaju lebih jauh.

"Tidak bijak mengambil keputusan saat sedang kecewa. Saya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya dalam beberapa hari ke depan. Yang pasti, ini adalah Piala Dunia terakhir saya," kata Broos, dikutip dari Reuters.

Ucapan pelatih berusia 74 tahun itu semakin menguatkan spekulasi ia tengah mempertimbangkan untuk mengakhiri kiprahnya bersama Afrika Selatan.

Sebelumnya, Broos juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk kembali menikmati kehidupan bersama keluarganya di Belgia.