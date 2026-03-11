Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Agak Laen: Menyala Pantiku Menjadi Film Terlaris di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 – 18:55 WIB
Agak Laen: Menyala Pantiku Menjadi Film Terlaris di Indonesia
Trailer film Agak Laen: Menyala Pantiku!. Foto: Dok. Imajinari

jpnn.com, JAKARTA - Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi film terlaris di Indonesia.

Kabar tersebut dibagikan langsung oleh Rumah Produksi yang menaungi Agak Laen: Menyala Pantiku!, yakni Imajinari, melalui akun resminya di Instagram, Rabu (11/3).

Dalam unggahan itu, Imajinari membagikan sebuah video yang menampilkan para pemain, sutradara, dan produser dari film Agak Laen: Menyala Pantiku! tampak bersorak-sorai.

Pasalnya, tepat di hari ke-104 penayangannya, film Agak Laen: Menyala Pantiku! dinyatakan sebagai film terlaris sepanjang masa di Indonesia, dengan jumlah 10.980.933 penonton.

"Mauliate godang untuk semua yang terlibat. Cast, crew, serta pasukan bermarga dan tidak bermarga, dan semua yang enggak mungkin kami sebutkan satu persatu, sudah ikut mengantar kami ke titik ini," tulisnya melalui akun Imajinari di Instagram, dikutip Rabu.

Seluruh pihak yang terlibat dalam Agak Laen: Menyala Pantiku lantas mengucapkan terima kasih atas pencapaian tersebut.

"Pencapaian ini adalah milik kita semua! Kami betul-betul berterima kasih yang setulus-tulusnya dan sehormat-hormatnya ya," tuturnya.

Sebagai informasi, Agak Laen: Menyala Pantiku! mengisahkan tentang empat detektif polisi gagal, yakni Bene, Boris, Jegel, dan Oki, yang mendapat satu kesempatan terakhir untuk menyelamatkan karier mereka.

Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi film terlaris di Indonesia. Kabar itu dibagikan oleh rumah produksi Imajinari di Instagram.

