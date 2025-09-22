Agak Laen: Menyala Pantiku! Misi Berat Detektif Culun

jpnn.com, JAKARTA - Setelah kesuksesan film pertama dengan lebih dari 9 juta penonton, Agak Laen kini melanjutkan perjalanan dengan film kedua yang berjudul, Agak Laen: Menyala Pantiku!.

Adapun Film Agak Laen: Menyala Pantiku! diproduksi oleh Imajinari, dari produser Ernest Prakasa dan Dipa Andika, serta disutradarai oleh Muhadkly Acho.

Film tersebut bukanlah kelanjutan dari film pertamanya, melainkan sebuah kisah baru yang kembali diperankan oleh kuartet Agak Laen.

Dalam official teaser yang baru dirilis, Agak Laen: Menyala Pantiku! menampilkan empat sekawan Bene Dion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga yang tampil gagah dengan

setelan detektif. Tentu saja tidak lupa elemen komedi khas ala Agak Laen dengan lapisan drama.

Teaser dibuka dengan suasana tegang Oki Rengga dan Boris Bokir yang terlihat sedang mengendap-endap menyelidiki sesuatu. Disusul dengan Bene Dion dan Indra Jegel melaju dalam mobil berkecepatan penuh. Namun, setelah tampil sangar, keempatnya justru terlibat dalam sebuah adegan-adegan kocak di sebuah panti jompo.

Film Agak Laen: Menyala Pantiku! akan mengikuti kisah empat detektif ‘culun’. Setelah berulang kali gagal menjalankan misi, detektif Bene, Boris, Jegel, dan Oki diberi satu kesempatan terakhir: menyamar dan menyusup ke sebuah panti jompo, untuk mencari buronan kasus pembunuhan anak wali kota.

Selain keempat sekawan Agak Laen, film Agak Laen: Menyala Pantiku! juga dibintangi oleh Tissa Biani, serta dimeriahkan oleh jajaran komika di antaranya Awwe, Boah Sartika, Priska Baru Segu, dan Gita Bhebhita.

Tidak hanya komika, film tersebut juga memberikan dimensi baru dengan penampilan mengesankan dari para pemeran senior seperti di antaranya Jajang C. Noer, Egi Fedly, Jarwo Kwat, Tika Panggabean, dan Chew Kin Wah.