Agar Cukai MBDK Diterima Rakyat, Alokasi Dana Harus Transparan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 21:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti arah kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang direncanakan Menteri Purbaya untuk diberlakukan tahun depan.

Nur Hidayat menilai pergeseran pemberlakuan cukai MBDK menjadi tahun depan sebagai sinyal dari Menteri Keuangan sebagai pertumbuhan bias yang cermat, bukan growth at all costs.

"Itu artinya, cukai MBDK bukan dibatalkan, melainkan dikalibrasi," kata Nur Hidayat dalam analisanya, dikutip Selasa (21/10).

Baca Juga: Target Rasio Pajak 12 Persen Dinilai Tak Realistis Tanpa Reformasi Sistem Signifikan

"Pendekatannya bukan big bang, tetapi soft-launch yang dievaluasi ketat," imbuhnya.

Meskipun selalu ada kemungkinan kebijakan ini mundur lagi secara politik-ekonomi, Nur Hidayat menekankan pentingnya kepastian proses.

Setiap penjadwalan ulang seharusnya disertai dengan batu loncatan yang jelas.

Baca Juga: Kabar Terbaru soal Penerapan Pajak ke Pedagang Online

Adapun batu loncatan yang dimaksud mencakup jadwal sosialisasi tuntas, sistem uji dan pelaporan siap, cakupan diperluas, serta proyeksi indikator kenaikan atau penyesuaian tarif.

Menurutnya, kepastian proses sama pentingnya dengan kepastian angka tarif itu sendiri.