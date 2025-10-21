Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Agar Cukai MBDK Diterima Rakyat, Alokasi Dana Harus Transparan

Selasa, 21 Oktober 2025 – 21:00 WIB
Agar Cukai MBDK Diterima Rakyat, Alokasi Dana Harus Transparan - JPNN.COM
Ekonom tekankan tiga kunci kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) bisa diterima masyarakat. (Supplied: Franki Chamaki Unsplash.com)

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti arah kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang direncanakan Menteri Purbaya untuk diberlakukan tahun depan.

Nur Hidayat menilai pergeseran pemberlakuan cukai MBDK menjadi tahun depan sebagai sinyal dari Menteri Keuangan sebagai pertumbuhan bias yang cermat, bukan growth at all costs.

"Itu artinya, cukai MBDK bukan dibatalkan, melainkan dikalibrasi," kata Nur Hidayat dalam analisanya, dikutip Selasa (21/10). 

Baca Juga:

"Pendekatannya bukan big bang, tetapi soft-launch yang dievaluasi ketat," imbuhnya.

Meskipun selalu ada kemungkinan kebijakan ini mundur lagi secara politik-ekonomi, Nur Hidayat menekankan pentingnya kepastian proses.

Setiap penjadwalan ulang seharusnya disertai dengan batu loncatan yang jelas.

Baca Juga:

Adapun batu loncatan yang dimaksud mencakup jadwal sosialisasi tuntas, sistem uji dan pelaporan siap, cakupan diperluas, serta proyeksi indikator kenaikan atau penyesuaian tarif.

Menurutnya, kepastian proses sama pentingnya dengan kepastian angka tarif itu sendiri.

Ekonom tekankan tiga kunci kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) bisa diterima masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cukai  Cukai MBDK  investasi  pajak 
BERITA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp