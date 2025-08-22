Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

Agen Asuransi BRI Life Raih Prestasi Penghargaan Nasional Top Agent Awards 2025

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:56 WIB
Ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Yogyakarta. Foto: AAJI

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi BRI Life kembali membuktikan kiprahnya sebagai perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia.

Pada ajang bergengsi Top Agent Awards (TAA) ke-38 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Yogyakarta pada 13–15 Agustus 2025, agen-agenterbaik BRI Life berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi.

 Dengan mengusung tema “Swara Adhikarya Negeri”, TAA-AAJI 2025 menjadi momentum penting bagi industri asuransi jiwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pemasarsekaligus wadah inspirasi, edukasi, dan kolaborasi.

 Agen-agen BRI Life yang berhasil meraih penghargaan di ajang bergengsi tersebut adalah;

Tri Zahrotulkholida   – Rank 1 Top Agent Bancassurance by Policy

Nella Lembong        – Rank 1 Top Leader Agent by Recruitment

Ari Purnairawan       – Rank 4 Top Agent Bancassurance by Premium

Fuji Astiti Pranata     – Rank 7 Top Rookie Agent by Premium

Saat ini BRI Life memiliki lebih dari 3.500 agen berlisensi dan 28 kantor layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

