JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Agen Pemasar Bhinneka Life Raih Penghargaan di Ajang Top Agent Award 2025

Jumat, 22 Agustus 2025 – 03:22 WIB
Perusahaan Asuransi Jiwa Nasional PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life). Foto dok Bhinneka Life

jpnn.com - Beberapa agen pemasar terbaik PT Bhinneka Life Indonesia (Bhinneka Life) berhasil meraih penghargaan bergengsi di ajang Top Agent Award (TAA) 2025, yang digelar oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada 14–15 Agustus 2024 di DIY Yogyakarta.

Ajang ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi kepada tenaga pemasar asuransi jiwa se-Indonesia yang berhasil mencatatkan kinerja luar biasa sepanjang tahun, baik dari sisi jumlah polis maupun perolehan premi.

Melalui event TAA AAJI, seluruh agen pemasar dari perusahaan asuransi jiwa di Indonesia belomba meraih penghargaan di antaranya kategori Top Rookie Agent, Top Agent by Premium, Top Agent by Policy dan yang tertinggi Top Agent of The Year.

Dalam TAA AAJI 2025, agen Bhinneka Life dari wilayah Padang dan Bali menunjukkan pencapaian membanggakan, termasuk di antaranya Mutiara Ananda Gifa dari KPR Padang, yang berhasil meraih Top Rookie Agent by Policy - Peringkat 5 dan Top Rookie Agent by Premium - Peringkat 4, serta Ida Ayu Pujawati dari KPR Bali, berhasil meraih Top Agent by Policy – Peringkat 4 dan Top Agent by Premium – Peringkat 4.

“Kami sangat bangga atas pencapaian para agen pemasar kami. Bhinneka Life berkomitmen untuk terus melahirkan agen pemasar yang berkualitas dan berpretasi untuk memberikan solusi pengelolaan keuangan yang tepat bagi masyarakat,” ujar Benny Indra, Direktur Utama Bhinneka Life.

Disamping itu, Bhinneka Life juga turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perluasan lapangan pekerjaan dan pemasaran produk unggulan guna memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa jangka panjang

Johan R. Waworuntu, Chief Agency Officer Bhinneka Life menambahkan sebagai garda terdepan perusahaan dalam memberikan layanan keuangan kepada nasabah, kami berkomitmen untuk terus mencetak agen pemasar yang berkualitas dan berprestasi agar siap bersaing ditengah ketatnya persaingan pasar.

“Sebagai perusahaan layanan jasa keuangan, kepuasan nasabah adalah prioritas utama kami. Oleh karena itu kami senantiasa menghadirkan pelayanan terbaik kepada nasabah, baik dari sisi agen pemasar sebagai frontliner, pelayanan back office maupun produk-produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan nsabah kami," seru Johan.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

