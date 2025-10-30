AgenBRILink di Pedalaman Papua Mampu Mendorong Inklusi Keuangan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Di Kampung Yenburwo, Distrik Numfor Timur, Papua, seorang tenaga pendidik bernama Hamjah turut mengambil peran dalam membuka akses layanan keuangan melalui kemitraannya sebagai AgenBRILink.

Dari kios kecil yang ia kelola, Hamjah membantu masyarakat menikmati layanan perbankan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kota.

Bergabung menjadi AgenBRILink sejak 2022, Hamjah yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah SMKN 3 Kemaritiman Biak Numfor ini melihat peluang untuk memperluas manfaat sosial di wilayahnya. Ia ingin agar masyarakat sekitar lebih mengenal dan memanfaatkan layanan keuangan formal, terutama di daerah yang jauh dari pusat kota.

“Saya sering dapat ucapan terima kasih dari warga. Ada yang bilang, Kalau tidak ada kios ini, kami harus ke Biak yang jaraknya jauh dan biayanya besar. Hal-hal seperti itu yang membuat saya semangat terus menjalankan usaha ini,” ungkapnya.

Meski kini dia telah piawai dalam melayani kebutuhan keuangan masyarakat, nyatanya Hamjah masih mengingat betul masa-masa awal ketika baru menjadi AgenBRILink. Kala itu, hari-hari pertamanya penuh dengan pembelajaran dan tantangan.

Ia harus berhadapan dengan jaringan 2G yang sering terputus, hingga tak jarang membuatnya panik melayani pelanggan.

Seiring waktu dan dukungan pembaruan sistem dari BRI, Hamjah mulai menemukan ritme kerja yang lebih efektif. “Sekarang, dengan mesin transaksi seperti EDC yang baru dan jaringan yang lebih stabil, semuanya jauh lebih mudah dijalankan,” ungkap Hamjah.

Pengalaman di masa awal itulah yang menjadi bekal penting bagi Hamjah untuk membangun cara kerja yang lebih rapi dan terpercaya. Dari proses belajar itu, ia mulai memahami pola transaksi warga, kapan masyarakat ramai bertransaksi, apa saja kebutuhannya, dan bagaimana memberikan pelayanan yang aman. Perlahan, hal ini membuat semakin banyak warga yang percaya dan mengandalkan kiosnya untuk berbagai transaksi keuangan.