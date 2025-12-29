Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

AgenBRILink Jadi Jalan Ibu Rumah Tangga Ini Ciptakan Lapangan Kerja di Desa

Senin, 29 Desember 2025 – 09:30 WIB
Melalui AgenBRILink yang berada di Dusun Sidomulyo, Peni Prayekti kini memainkan peran penting dalam menghadirkan layanan keuangan bagi masyarakat. Foto: dok BRI

jpnn.com, JAKARTA - Melalui AgenBRILink yang berada di Dusun Sidomulyo, Peni Prayekti kini memainkan peran penting dalam menghadirkan layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus membangun kemandirian ekonomi bagi keluarganya.

Berangkat dari dataran tinggi Batur, Kabupaten Banjarnegara, seorang ibu rumah tangga bernama Peni Prayekti membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan penghalang untuk bertumbuh.

Peni bercerita bahwa perjalanannya sebagai mitra AgenBRILink dimulai pada 24 Mei 2021. Saat itu, Peni yang merupakan pedagang baju kecil-kecilan, kerap melakukan pembayaran pembelian barang dagangan secara online melalui minimarket. Dari sana, perlahan ia merasa perlu mencoba peluang bergabung dengan BRILink Agen.

Keputusan untuk bergabung sebagai BRILink Agen kemudian diperkuat dengan dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI sebesar Rp25 juta, yang dimanfaatkannya sebagai modal awal pengembangan usaha dan penyediaan layanan transaksi.

“Iya saya kan seorang ibu rumah tangga, saya mencari peruntungan sebuah bisnis yang mungkin saja tidak perlu meninggalkan anak-anak saya. Dan ternyata rezekinya di sini, jadi saya bisa membiayai semua kebutuhan keluarga sambil mengurus anak. Alhamdullilah,” ucapnya.

Setelah tiga tahun menjadi BRILink Agen, niat Peni untuk memperbaiki perekonomian keluarganya berbuah hasil. Dengan penuh rasa syukur, ia mengungkapkan bahwa kini mampu mengantarkan anak-anaknya menempuh pendidikan yang lebih baik. Namun, capaian tersebut tidak membuatnya berpuas diri. Peni justru semakin menyadari pentingnya melanjutkan dampak positif yang ia rasakan kepada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.

Alhasil, seiring permintaan transaksi yang kian meningkat setiap hari, Peni mulai merasakan bahwa ia tak mungkin berjalan sendiri. Dari sana, ia memilih melibatkan warga di sekitarnya. 

Penibrilink pun berhasil mempekerjakan empat orang untuk membantu operasional harian, yang menjadikan usahanya bukan hanya bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga bagi lingkungannya di tempat ia bertumbuh.

