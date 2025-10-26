Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Agenda Prabowo Selama Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:24 WIB
Agenda Prabowo Selama Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10). Foto: Dok. Biro Pers Istana

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10).

Presiden Prabowo tiba pada pukul 08.20 waktu setempat (WS) disambut secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di Park Entrance, KLCC.

Kedua pemimpin tampak bersalaman erat dan berpelukan hangat yang menunjukkan keakraban dan hubungan persahabatan yang terjalin baik.

Baca Juga:

Setelahnya, Prabowo dan PM Anwar mengabadikan momen sebelum menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan pemimpin negara lainnya yang hadir dalam konferensi.

Dari ruang tunggu, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju Plenary Hall untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN.

Dia tampak duduk di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan PM Kanada, Mark Carney.

Baca Juga:

Ketua ASEAN 2025, PM Anwar mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun yang menuntut lebih banyak dengan meningkatnya pertentangan akibat ketidakpastian yang makin besar.

Menurutnya, tidak hanya menguji perekonomian, tetapi juga tekad untuk tetap teguh dalam kerja sama dan meyakini bahwa dialog masih dapat terwujud pada era ini.

Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  KTT  ASEAN  KTT ASEAN 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp