Agenda Prabowo Selama Hadiri KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Kuala Lumpur, Malaysia, pada Minggu (26/10).

Presiden Prabowo tiba pada pukul 08.20 waktu setempat (WS) disambut secara langsung oleh Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim di Park Entrance, KLCC.

Kedua pemimpin tampak bersalaman erat dan berpelukan hangat yang menunjukkan keakraban dan hubungan persahabatan yang terjalin baik.

Setelahnya, Prabowo dan PM Anwar mengabadikan momen sebelum menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan pemimpin negara lainnya yang hadir dalam konferensi.

Dari ruang tunggu, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian menuju Plenary Hall untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN.

Dia tampak duduk di antara Sultan Brunei Darussalam, Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah dan PM Kanada, Mark Carney.

Ketua ASEAN 2025, PM Anwar mengatakan bahwa 2025 menjadi tahun yang menuntut lebih banyak dengan meningkatnya pertentangan akibat ketidakpastian yang makin besar.

Menurutnya, tidak hanya menguji perekonomian, tetapi juga tekad untuk tetap teguh dalam kerja sama dan meyakini bahwa dialog masih dapat terwujud pada era ini.