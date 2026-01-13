Close Banner Apps JPNN.com
Agenda PSSI Pagi Ini: Perkenalkan Gerbong John Herdman Hingga Rilis Jersei Terbaru Timnas

Selasa, 13 Januari 2026 – 07:21 WIB
Ilustrasi John Herdman saat diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - PSSI rencananya akan menggelar beberapa agenda pagi ini setelah pengumuman John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Federasi juga bakal mengumumkan Cesar Meylan sebagai staf dari juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu.

Kehadiran Cesar diharapkan dapat meningkatkan kualitas performa fisik, penerapan sains olahraga, serta pengelolaan kebugaran pemain Timnas Indonesia secara menyeluruh.

Pria kelahiran 22 November 1984 itu merupakan bagian gerbong lama yang sudah bekerja sama dengan John Herdman.

Keduanya terlihat telah menjalin kerja sama sejak membesut tim putri Kanada pada 2011–2018.

Kemudian, di tim putra pada Piala Dunia 2022, hingga saat berlabuh di Toronto FC pada MLS musim 2023/24.

Rencananya, agenda lain yang akan dilakukan PSSI pagi ini ialah pengenalan jersei terbaru Timnas Indonesia.

Seragam terbaru yang akan dipakai Jay Idzes dan kolega menggunakan jenama asal Spanyol, yakni Kelme.

PSSI rencananya akan melakukan beberapa agenda pagi ini setelah pengumuman John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia, Selasa (13/1)

TAGS   John Herdman  PSSI  Timnas Indonesia  Pelatih Timnas Indonesia  Jersei Timnas Indonesia 
