Agentic AI: Mengakselerasi Industri Asuransi yang Future-Ready dengan Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat akan kebutuhan untuk memiliki asuransi meningkat tercermin dari indeks literasi asuransi yang tercatat sebesar 45,45 persen dan indeks inklusi asuransi sebesar 28,50 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di tengah inflasi medis yang tinggi dan kebutuhan layanan perlindungan yang makin praktis, personal, dan mudah diakses, perusahaan asuransi perlu memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kepercayaan Nasabah dan masyarakat.

Salah satunya yang dapat diperkuat oleh perusahaan asuransi, yaitu dengan menjadikan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai salah satu enabler penting untuk menghadirkan layanan yang lebih relevan, inovatif, dan berpusat pada kebutuhan nasabah.

AI telah menjadi kekuatan transformatif dalam teknologi modern, yang tidak hanya menghadirkan kemajuan teknologi, namun juga turut melengkapi peran manusia dalam menghadirkan solusi yang lebih relevan dan berpusat pada kebutuhan Nasabah.

Perkembangannya bergerak dari Generative AI yang reaktif menuju Agentic AI yang lebih proaktif, mampu mengambil keputusan, melakukan penalaran, dan berkolaborasi dalam proses bisnis yang kompleks.

Dengan mengombinasikan teknologi dan peran manusia, PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menghadirkan pengalaman nasabah yang lebih optimal.

Baca Juga: PRULady dari Prudential Indonesia Solusi Perlindungan Kanker Payudara

Berikut lima implementasi Agentic AI yang dapat mendukung industri asuransi untuk mencapai pengalaman nasabah yang efisien dan personal:

1. Dari Otomatisasi Menuju Kecerdasan yang Adaptif