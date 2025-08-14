Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Agnez Mo Menang Kasasi, Ari Bias Pastikan Tidak Ajukan PK

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:09 WIB
Agnez Mo Menang Kasasi, Ari Bias Pastikan Tidak Ajukan PK - JPNN.COM
Agnez Mo. Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ari Bias menegaskan tidak akan mengajukan prosedur Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan Agnez Mo.

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang pernah disampaikan Ari Bias saat jumpa pers, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana diketahui, Ari Bias sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk tidak akan mengajukan prosedur Peninjauan Kembali (PK), jika Agnez Mo memenangkan kasasi.

Baca Juga:

"Seperti janji saya, tidak ada PK," begitu keterangan yang diitulis Ari Bias, melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (14/8).

Bersamaan dengan itu, Ari Bias memberikan tanggapannya menyusul putusan kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan Agnez Mo terkait dugaan pelanggaran hak cipta.

Ari Bias menyampaikan pihaknya menghormati seluruh putusan hakim yang telah mengabulkan kasasi tersebut.

Baca Juga:

"Saya menghormati sepenuhnya putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Ari Bias juga mengungkapkan rasa syukur karena proses gugatan hukum yang diajukannya terhadap Agnez Mo telah berakhir di tingkat kasasi.

Ari Bias menegaskan tidak akan mengajukan prosedur Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan Mahkamah Agung terhadap kasasi yang diajukan Agnez Mo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agnez Mo  Pelanggaran hak cipta  Peninjauan Kembali  Mahkamah Agung 
BERITA AGNEZ MO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp