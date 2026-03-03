Agnez Mo Pastikan Kondisinya Baik-baik Saja di Dubai

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Agnez Mo memastikan bahwa kondisinya aman dan baik-baik saja di Dubai.

Dia menyampaikan kabar tersebut lantaran banyak teman dan penggemar yang mengkhawatirkan keadaannya di sana.

"Aku aman, keadaan mungkin terlihat tegang di internet, tetapi tolong jangan percaya semua yang kalian lihat di media," ungkap Agnez Mo melalui akun miliknya di Instagram, Senin (2/3).

"Aku harus menyampaikan sedikit pernyataan di sini, banyak teman dan orang terdekat mengirimiku pesan yang sangat khawatir karena membaca berita utama yang sama sekali tidak benar," lanjutnya.

Agnez Mo menjelaskan bahwa dirinya berada di tempat yang aman.

Menurutnya, kondisi di Dubai juga tidak seburuk yang dikabarkan di media sosial.

Selain itu, pelantun Matahariku tersebut memastikan tidak terjebak atau pun sedang berlindung.

"Kami benar-benar baik-baik saja, teman-teman. Jadi, tolong, kalian tahu, kami berusaha untuk tetap aman," tambahnya.