Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Artikel - Opini

Agresi Era Baru dan Perebutan Sumber Daya Global

Oleh: Irvan Mahmud - Direktur Garuda Institute

Rabu, 14 Januari 2026 – 12:03 WIB
Agresi Era Baru dan Perebutan Sumber Daya Global - JPNN.COM
Direktur Garuda Institute Irvan mahmud. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Ada satu pola lama yang kini tampil tanpa malu: negara adidaya tidak lagi bersusah payah menyembunyikan agresinya.

Jika pada era Perang Dingin intervensi dibungkus narasi ideologis yang rapi, maka di era geopolitik baru ini, kekuasaan tampil telanjang-berbungkus jargon ‘transisi demokrasi’, ‘stabilisasi’, atau ‘penyelamatan negara gagal’.

Venezuela hanyalah episode terbaru dari sebuah drama panjang perebutan sumber daya alam dunia Selatan.

Baca Juga:

Narasi yang dipertontonkan selalu serupa: rezim otoriter, krisis kemanusiaan, demokrasi yang mandek.

Namun di balik panggung moral itu, ada kebutuhan mendasar negara adidaya yang tak pernah berubah: akses atas energi, mineral, pangan, dan bahan mentah strategis.

Ketika jalur diplomasi dan pasar tak lagi cukup aman, agresi terang-terangan menjadi opsi yang dianggap sah.

Baca Juga:

Ini bukan lagi imperialisme klasik dengan bendera dan pasukan pendudukan permanen. Ini adalah “imperialisme fungsional”: negara diserbu atau ditekan secukupnya agar jalur penguasaan sumber daya terbuka, lalu dikelola melalui korporasi, perjanjian dagang, dan rezim hukum yang timpang.

Venezuela dengan cadangan minyak terbesar dunia—menjadi ilustrasi paling vulgar. Selama bertahun-tahun, krisis di sana diperlakukan sebagai kegagalan internal.

Ada satu pola lama yang kini tampil tanpa malu - negara adidaya tidak lagi bersusah payah menyembunyikan agresinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   agresi  Venezuela  Sumber daya global  global  Agresi Era Baru  Irvan Mahmud 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp