Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu

Selasa, 24 Februari 2026 – 09:35 WIB
Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh saat acara buka puasa bersama Partai Nasdem di Jakarta, Kamis (19/2/2026). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. (ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S)

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India.

Konon impor mobil itu untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dasco menyebut rencana impor itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca Juga:

Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menilai Presiden Prabowo juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

Baca Juga:

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," ucapnya.

Sebelumnya, rencana impor mobil oleh Agrinas diumumkan perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.

Rencana Agrinas Pangan Nusantara mengimpor mobil pikap dari India untuk Kopdes Merah Putih terhalang omongan Dasco yang minta pemerintah menundanya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   impor mobil  India  KDKMP  Kopdes Merah Putih  Agrinas  Agrinas Pangan Nusantara  Dasco  DPR RI  Prabowo Subianto 
BERITA IMPOR MOBIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp