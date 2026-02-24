Agrinas Mau Impor 105 Ribu Mobil India untuk Kopdes Merah Putih, Dasco: Tunda Dulu

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda dahulu rencana impor 105 ribu mobil dari India.

Konon impor mobil itu untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dasco menyebut rencana impor itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri.

Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Dia menilai Presiden Prabowo juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," ucapnya.

Sebelumnya, rencana impor mobil oleh Agrinas diumumkan perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026.