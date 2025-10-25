Close Banner Apps JPNN.com
Agung Nugroho Tekankan Kader Dukung Program Pemerintah di Rakerda DPD Demokrat Riau

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 16:08 WIB
DPD Partai Demokrat Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Foto: source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron, dan dipimpin Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho.

Rakerda ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting Demokrat, di antaranya Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Ketua Srikandi Demokrat Riau Hj. Sulastri, Anggota DPR RI Dapil Riau Achmad, serta para Ketua DPC dan Fraksi Demokrat DPRD kabupaten/kota se-Riau.

Agung Nugroho menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Sekjen Herman Khaeron yang secara langsung membuka kegiatan tersebut.

Menurut Agung, hal ini menjadi pertanda baik bagi perkembangan Partai Demokrat di Riau.

“Kehadiran Pak Herman menjadi pertanda baik bagi Demokrat di Riau. Hari ini juga kami mendapat kado istimewa dengan bergabungnya Wakil Wali Kota Dumai Sugiyarto ke Partai Demokrat,” ujar Agung, Sabtu (25/10).

Dia menjelaskan Rakerda kali ini membahas berbagai strategi dan program kerja partai di tingkat provinsi.

Rakerda DPD Demokrat Riau resmi dibuka Sekjen Herman Khaeron, begini pesan Agung Nugroho kepada para kader

