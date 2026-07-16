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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Agung Podomoro Talent Expo 2026, Hadirkan Lebih dari 250 Posisi di 20 Unit Bisnis

Kamis, 16 Juli 2026 – 15:29 WIB
Agung Podomoro Talent Expo 2026, Hadirkan Lebih dari 250 Posisi di 20 Unit Bisnis - JPNN.COM
Podomoro Talent Expo 2026 (PTE 2026) dengan 20 unit bisnis dan lebih dari 250 posisi yang dibuka. Foto: dokumentasi Agung Podomoro

jpnn.com, JAKARTA - Podomoro Talent Expo 2026 (PTE 2026) akan menghadirkan lebih dari 250 peluang karier, dan akan berlangsung pada 17–18 Juli 2026 di Ballroom Kuningan City, Jakarta.

Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Bacelius Ruru mengatakan penyelenggaraan PTE 2026 merupakan salah satu inisiatif strategis perusahaan.

Dirancang untuk membuka akses karir lebih luas bagi masyarakat Indonesia, diharapkan PTE 2026 akan memenuhi kebutuhan talenta berkualitas di seluruh perusahaan dan unit usaha Agung Podomoro.

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"Melalui PTE 2026, kami ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk membangun karier bersama Agung Podomoro, sekaligus menghadirkan talenta terbaik yang akan menjadi bagian dari perjalanan perusahaan ke depan," ujar Ruru dalam keterangannya.

Dia berharap PTE 2026 menjadi wadah kolaboratif bagi seluruh perusahaan dan unit usaha Agung Podomoro untuk memperkenalkan budaya kerja perusahaan, membangun employer branding yang lebih kuat, serta memperluas jangkauan kandidat potensial.

Sebanyak lebih dari 20 unit bisnis Agung Podomoro akan berpartisipasi dengan menghadirkan lebih dari 250 posisi bagi fresh graduate maupun profesional berpengalaman.

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Kesempatan berkarier tersedia di berbagai wilayah operasional perusahaan, meliputi Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, Medan, Batam, Balikpapan hingga Samarinda.

Peserta PTE 2026 juga akan mendapat kesempatan untuk konsultasi karir bersama HRD, psikotes dan interview, walk-in interview khusus posisi sales, serta Career Talks bersama para profesional.

PTE 2026 akan menghadirkan lebih dari 250 peluang karier, dan akan berlangsung pada 17–18 Juli 2026 di Ballroom Kuningan City, Jakarta.

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TAGS   Agung Podomoro Land  Agung Podomoro Talent Expo 2026  Karier  expo 
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